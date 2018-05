A curiosidade dos alunos do 5º ano da Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, no Pinheirinho, criou a oportunidade de se criar um jornal com a participação dos alunos e professoras das 4 turmas desta série.

Para a Gazeta do Bairro tudo começou com o convite da professora Josiane Brogian para que o jornal falasse com as crianças envolvidas no projeto. Para nossa surpresa encontramos ali a oportunidade de destacar um trabalho maravilhoso ao mesmo tempo em que convivíamos com mestres “especialíssimos” cuidando e educando pessoas especiais. Pessoas com as mais variadas necessidades e personalidades que além de cativar quem possa ter a oportunidade de acompanhar um pouco deste trabalho sentindo a emoção da diversidade deste infinito que é a capacidade e as especificidades do ser humano.

Acordando de madrugada, em frente a escola vimos as primeiras mulheres chegando para abrir a escola, seguida das demais pessoas e por fim os alunos que das mais diversas maneiras ingressavam no estabelecimento. Uns pulando de alegria, outros conversando e gesticulando animadamente e até mesmo sob o amparo da uma mãe abnegada que acompanhava a filha para viabilizar sua presença na escola.

Entrando, fomos ler o bonito jornal, que destacou alguns trabalhos artísticos, a nova direção, o aniversário da Tomaz Edison, a Páscoa, mais variedades e atividades desenvolvidas pela instituição e pelos alunos. Em seguida e diretora Simoni Reis Lima apresentou o jornal para toda a escola, destacando os alunos e professoras responsáveis pelo trabalho sendo os mesmos aplaudidos com muito entusiasmo pelos demais colegas.

Apresentando o trabalho, a professora Carmem Lúcia Evangelista que destacou a apresentação de “um pouco dos trabalhos e acontecimentos realizados com os estudantes nos meses de fevereiro e março” afirmando que “Em poucos meses é possível observar o quanto nossa escola é dinâmica”.

Sob a coordenação das professoras, Ana Zilah Dourado, Angela Contreras, Carmem Lúcia Evangelista, Consuelo Ramos, Josiane Brogian, Marilda Mali, Rosangela Baudy, Resemeyre Schelbauer e Sandra Regina Tissot, o jornal foi desenvolvido com a participação dos alunos do 5º Ano B, fase 1, período da manhã: Brenda, Caroline, Eberton, Elisson, Felipe, Gabriel, Raissa, Romara, 5º Ano C, fase 1: Antônio Carlos, Celina, Emanuel, Flavia, Gabriel, Lourival, Luana, Michele, Rafael, Silvia, dos alunos do 5º Ano D, fase 3: Debora, Franceline, José, Leandro, Marcos, Marina, Patricia, Rodrigo, Sidney, Simone, e dos alunos do 5º Ano A, fase 1: Bruno, Henrique, Lidiane, Lucas Gabriel, Lucas Rodrigues, Patricia, Richard, Sergio e Yuri.