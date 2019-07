No domingo dia 07 de julho a equipe de corrida “SóCorro”, esteve presente em mais duas corridas de rua, a etapa inverno do circuito das estações 2019, e a IX Corrida da Rone. Na Corrida da Rone tivemos a imensa alegria de ver o “nosso” corredor Saule (65 anos), subir ao pódio com a premiação em segundo lugar na categoria faixa etária.

Com muita força e união todos completaram a prova, em um domingo gelado que marcava nos termômetros -1 grau.

A Equipe SóCorro não descansa, os treinos continuam intensos e já tem mais uma corrida marcada. A equipe estará no dia 11 de agosto 2019 na 23° Corrida Coronel Sarmento PMPR, com largada às 7h do Quartel do Comando-Geral da PMPR. Nesta corrida teremos o nosso primeiro corredor infantil na categoria KIDS.

A equipe SÓcorro recebe o treinamento do Treinador Caio Henrique, com aulas de técnicas de corridas realizada na Academia Corpo Mais, no Sítio Cercado, que possui uma boa estrutura para receber os alunos matriculados e os novos alunos. Os treinos das corridas de rua são realizados nas praças do bairro e nas ruas próximas à Academia, preparando os corredores para melhores desempenhos nas competições oficiais.

A organização da Equipe SÓcorro fica a cargo do Design de Interiores Rodolfo Pereira, que também faz parte da equipe como um corredor amador.

Se você quiser fazer parte desta equipe, mande um e-mail para [email protected]