Premiação acontece entre os dias 15 e 17 de Julho

Mais uma vez a startup de tecnologia de Curitiba, a Big Brain Education, vence o prêmio internacional do Microsoft Inspire na categoria de “Teamwork”, que premia as empresas que provam ter a maior competência em guiar os clientes na transformação digital.

A empresa, que fica situada no bairro São Francisco, em Curitiba, atua no mercado de tecnologia educacional desde 2015. Ronei Pasquetto, diretor de inovação da startup diz que o futuro da educação depende da tecnologia. “O trabalho que nós fazemos é importante para a educação porque conseguimos transformar a sala de aula, conectamos o professor e o aluno e possibilitamos que as instituições desenvolvam nos alunos as habilidades do século XXI, cada vez mais necessárias no mercado de trabalho,” diz.

O case vencedor foi o Big ClassRoom, um portal integrado ao Office 365, que integrou mais de 1,5 milhão de usuários em instituições no Brasil inteiro. Entre as soluções apresentadas pela empresa, a possibilidade de realizar o ensalamento virtual no Microsoft Teams automaticamente foi um dos diferenciais para a conquista.

O Microsoft inspire é uma premiação global fornecida pela Microsoft. Neste ano, foram aproximadamente 2600 empresas do mundo todo que concorreram as premiações. O prêmio conquistado pelos curitibanos pelo segundo ano consecutivo será entregue em Las Vegas, entre os dias 15 e 17 de Julho.

Sobre a Big Brain Education – A Big Brain é uma empresa de tecnologia que trabalha com as soluções da Microsoft, tanto para a educação, como para o corporativo. Sediada na rua Senador Xavier da Silva, 197, no bairro São Francisco, em Curitiba, a startup liderada pelos empreendedores Ronei Pasquetto, Sidnei Drobnievski e Tiago Santos.