A Secretaria de Estado da Educação e o Detran Paraná vão criar uma rede de compartilhamento para ampliar o uso das temáticas do trânsito dentro das escolas estaduais. Numa primeira etapa da parceria, técnicos do programa Saúde na Escola passarão por capacitação no Detran, em Curitiba, para aprenderem como aplicar a temática em sala de aula.

“As nossas escolas já trabalham com os Detrans locais, mas este programa é mais audacioso, porque permitirá trabalhar as questões de trânsito com diferentes faixas etárias de forma mais lúdica e inovadora”, afirma a secretária da Educação, Lucia Cortez. “Trata-se de um projeto de valorização da vida, porque nossos alunos aprenderão a cuidar da própria segurança e dos outros no trânsito”, diz.

DUAS FASES – De acordo com o coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran, Josemar Czornei, a parceria vai se dividir em duas grandes fases: a formação da rede de compartilhamento e a institucionalização do uso das temáticas de trânsito nas salas de aula.

“Queremos juntar a técnica e conhecimento da Escola Pública de Trânsito em ações de prevenção e usar toda a rede da Secretaria da Educação para tornar esta informação mais acessível. Entendemos que estão nas escolas os futuros condutores, os futuros profissionais de trânsito, pessoas que daqui algum tempo estarão nas ruas em seus diferentes papéis”, afirma Czornei. “Se conseguirmos ser efetivos num trabalho preventivo, lá na frente vamos conseguir resultado mais expressivo, diminuindo os índices de acidentes e mortes no trânsito”.

REUNIÃO – Os detalhes do programa de parceria com o Detran foram repassados aos chefes dos 32 Núcleos Regionais de Educação que estão em Curitiba para participar de uma reunião ordinária de trabalho com técnicos da Secretaria.

A primeira formação do programa de educação para o trânsito, com os técnicos do programa Saúde na Escola, está marcada para acontecer no mês de outubro, em Curitiba.