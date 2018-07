O e-mail marketing ainda vive, acredite! Segundo dados da empresa americana de ferramentas em e-mail marketing, a Mailigen, eles entregam 18 vezes mais conversão do que os demais canais.

Muito se falou do fim desse tipo de comunicação devido a quantidade de e-mails com informações intrusivas e spam. Porém, graças a evolução das ferramentas que visam a otimização dos canais de mídia online, como a automação de e-mail marketing, ele se tornou uma boa opção para captação de leads.

Com isso, podemos confirmar com todas as nossas forças e, claro, com mais alguns dados estatísticos, que o e-mail marketing tem resultado e gera muito retorno positivo. Veja os motivos:

1 – Crescimento dos usuários na internet

Os brasileiros estão cada vez mais na internet, principalmente nos smarthphones. O estudo realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo IBGE em 2016, relevou que já existem 100 milhões de pessoas conectadas à internet no Brasil.

Esse dado é totalmente relevante se formos analisar os benefícios que o e-mail marketing traz para as empresas. Estima-se que 91% dos consumidores checam seus e-mails ao menos uma vez por dia. Diante disso, encontramos a necessidade de saber adequar o e-mail, a mensagem e a pessoa certa a quem enviamos.

Outro fato curioso é que com o uso dos smarthphones cada vez mais alto, propicia que os usuários busquem mais aplicativos, lojas e redes sociais devido a agilidade e praticidade do aparelho. Por isso, o e-mail pode atrair 40 vezes mais leads do que o Facebook ou Twitter, devido a informação ser acessada diretamente pelo consumidor.

2 – Aumento de compras através da internet

Como comentamos acima, os usuários buscam cada vez mais produtos e serviços pela internet. De acordo com a pesquisa da Total Retail em 2016, o número de brasileiros que compram online mensalmente superou o dos que consomem em lojas físicas. No total dos 22 mil entrevistados, 38,02% têm o hábito de fazer compras online contra 30,9% que declaram comprar em lojas físicas. Essa é uma boa oportunidade de inserir seu negócio em um e-commerce.

