O deputado federal Luciano Ducci fez uma pausa na agenda de Brasília para visitar o bairro Pinheirinho. Acompanhado do Administrador Regional João Luiz Cordeiro, o João do Suco, conversou com os funcionários e conferiu os serviços municiais que são oferecidos para a população. Também visitou a Feira de Natal e andou pelas ruas do bairro.

“Desde quando era prefeito, sempre fui muito bem recebido aqui no Pinheirinho. Alegria voltar à região sul da cidade”, disse Ducci.

Na Regional, Ducci também acompanhou uma aula de robótica ministrada professor Charlie Miquelin, da UTFPR, ao alunos do 6º ano da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli.

O parlamentar almoçou na churrascaria Mate Amargo. Depois seguiu para o Distrito Sanitário, onde conversou com funcionários municipais.

Quando Ducci foi prefeito de Curitiba, entre as obras que entregou para o bairro estão a construção do Restaurante Popular, o CMEI Eraldo Kuster, a Iluminação da Avenida Winston Churchill, a passarela da Linha Verde, doze quilômetros de ruas asfaltadas, construção do CRAS São Carlos e a construção Hospital do Idoso Zilda Arns.