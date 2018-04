Dançarina desde criança, Mayara Nogueira Bello desenvolve o seu negócio de uma maneira muito especial visando tornar a festa dos seus sonhos em realidade. Na verdade, sua especialidade é concretizar a festa dos sonhos das jovens noivas e debutantes, bem como outros eventos mais específicos como shows artísticos ou corporativos.

Disponibilizando as mais variadas atrações tudo começou com a sua apresentação como bailarina para as festas de aniversário das crianças. Desta iniciativa, foi se especializando até chegar aos dias de hoje com tecnologia para a produção de show cover com diversos artistas que têm disponível para levar ao palco visando colocar em prática as mais belas apresentações, seja treinando casais e jovens para a dança como coreógrafa profissional de ballet e outras danças.

Para as festas infantis, da pintura de rosto as mais diversas recreações e brincadeiras, com apresentação de personagens vivos como A Bela e a Fera, Branca de Neve, Batman, Frozen, Capitão América, Princesa Sofia, Princesa Aurora, diversos animais, Ariel bailarina, Piratas, Sítio do Pica-pau Amarelo, duendes, fadas, etc. Disponibiliza também shows com diversos artistas.

Especializada na organização de recepções tradicionais ou especiais, a profissional atende eventos corporativos, organizando toda a estrutura da entrada ao final do evento.

Das suas colegas bailarinas até outros tipos de apresentação como malabaristas de circo, acrobacias aéreas, mágicos, palhaços, etc.

Mayara aproveita a entrevista com a Gazeta do Bairro para fazer um convite especial para a mostra de dança que realiza dia oito de julho, das 13 às 22 horas no Teatro Paulo Autran, Shopping Novo Batel aberta para todas as idades e para todas as modalidades de dança. A taxa de inscrição para quem quiser apresentar sua dança é de R$ 55,00 com direito a dois ingressos e fotos do evento. Os ingressos já estão disponíveis para reserva a partir de agora, R$ 22,00 por pessoa.

INFORMAÇÕES

Fone para contato 99649-9005