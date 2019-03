O Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8/3), será celebrado com caminhadas e atividades saudáveis em Curitiba. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e da Assessoria de Direitos Humanos e Políticas para Mulher, preparou uma série de caminhadas simultâneas para colocar as curitibanas em movimento.

A programação começa às 8h com caminhadas saindo de bairros diferentes da cidade. Todas terão como destino a Praça Afonso Botelho, na Rua Engenheiros Rebouças, s/n, no Água Verde.

No local, a partir das 10h, as mulheres serão recebidas com atividades recreativas e de lazer, como aulas de alongamento, aulão de ritmos, tai chi chuan, além do ônibus Lilás, que estará na praça com orientações sobre direitos da mulher.

Em caso de chuvas, as caminhadas e as atividades da Praça Afonso Botelho serão suspensas. Segundo o Simepar, a previsão de chuva nesta sexta-feira é para tarde. Com o tempo seco pela manhã, a dica é separar aquele tênis confortável e sair caminhar pela cidade.

Todas as atividades são gratuitas e não é preciso fazer inscrição, basta se juntar ao grupo e participar.

Caminhadas

A primeira caminhada vai sair às 8h da Rua da Cidadania do Pinheirinho. Na sequência as mulheres também vão sair em caminhada do Terminal Capão Raso, Centro de Esporte e Lazer (CEL) Arthur Bernardes, da Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Oswaldo Cruz e do Centro de Referência em Esporte e Atividade Física (Creaf), no Guaíra.