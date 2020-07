Crianças e pessoas com deficiência estão entre o público alvo do segundo ciclo de cursos EAD (Ensino a Distância) grátis oferecidos pelo projeto @studiovirtual Casa Hoffmann. O primeiro começa nesta terça-feira (07/7), ao meio-dia, e pode ser acompanhado pelas páginas da Fundação Cultural de Curitiba e da Casa Hoffmann no Facebook ou pelo Youtube.

Nas próximas terças-feiras (dias 7, 14 e 21/7) será a vez da bailarina e professora Juliana Alves convidar adultos e crianças para a iniciação à dança usando recursos lúdicos de apoio. A ideia é reunir familiares e trabalhar movimentos e emoções com a ajuda de materiais como fios, tintas e papéis. Cada aula dura meia hora.

Nas quintas-feiras seguintes (9, 16, 23 e 30/7), a artista da dança e professora Lívea Castro se une ao atleta paralímpico e bailarino Moisés Batista para desenvolver o tema O Corpo em Questão. Trabalhar com os alunos a questão da acessibilidade – a qualidade que devem ter os espaços, equipamentos e serviços de serem usados inclusive por pessoas com deficiências transitórias ou permanentes – é um dos objetivos do curso.

Encontros mediados

Entre um curso e outro, aos sábados, segue na plataforma Google Meets a programação de masterclasses ou encontros mediados. As atividades começam às 16h e estão previstas para durar entre 1h e 1h30. Neste novo ciclo do projeto @studiovirtual Casa Hoffmann, haverá três aulas práticas e/ou teóricas.

A primeira (11/7: Enraíze, Corpo e Memória Entre An’danças), será ministrada pelo artista da dança quilombola e criador do grupo Kundun Balê Quilombo Paiol de Telha, Leonardo da Cruz. A seguir, os professores convidados são Elke Siedler (18/7: aula prática e teórica Estudos do Corpo, Respiração e Movimento) e Elizabete Finger (25/7: aula prática Kundalining Yoga).

O projeto @studiovirtual Casa Hoffmann é uma parceria entre a Fundação Cultural e o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), que administram a Casa Hoffmann. Ele foi lançado em maio, para ampliar a oferta de atividades culturais e artísticas durante as medidas sanitárias de isolamento para conter a disseminação do novo coronavírus. A programação pode ser acompanhada pela plataforma da Casa Hoffmann.

Serviço: Cursos de dança e masterclasses

Aulas: a partir de terça-feira (7/7) e quinta-feira (9/7). Ao meio-dia.

Masterclasses: a partir de sábado (11/7). Às 16h.

Programação gratuita e on-line