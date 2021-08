Primeira edição da Conversação em Libras para Curitibinhas, o primeiro encontro on-line contou com a participação do prefeito Rafael Greca, que saudou os curitibinhas em Libras. Curitiba, 20/08/2021. Foto: Hully Paiva/SMCS

Como comunicar o nome de cores, de animais e os sinais usados para frases como bom dia, boa tarde e boa noite fizeram parte da primeira edição da Conversação em Libras para Curitibinhas. Todas as sextas-feiras, a Central de Libras do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai promover encontros on-line com crianças, entre 7 a 12 anos, para ensinar noções da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

O primeiro encontro on-line foi feito às 14h desta sexta-feira (20/8) e contou com a participação do prefeito Rafael Greca, que saudou os curitibinhas em Libras.

“Uma alegria falar com vocês. É bom saber que esses curitibinhas estão aprendendo o alfabeto em Libras. Isso enche o meu coração de alegria”, disse Greca.

“Isso é uma coisa maravilhosa para inclusão”, completou o prefeito, que participou da conversa on-line pelo computador do Salão Brasil da Prefeitura.

A diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Denise Moraes, e a intérprete de Libras, Sandra Mara Mathias, também participaram do encontro on-line pela Prefeitura. As intérpretes Lidiane Rozendo Fernandes dos Santos e Daniela Cristina Silva Lima Ramos Guidugli comandaram a conversação direto da Central de Libras, no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Vinte e quatro crianças acompanharam a primeira edição e puderam conversar com o ator Douglas de Souza Perez, que faz o personagem Curitibinha. O vereador Pier Petruzziello também entrou na conversa on-line e cumprimentou as crianças.

Os encontros on-line do Conversação em Libras para Curitibinhas serão feitos todas as sextas-feiras para as crianças inscritas no projeto. O link para as reuniões gratuitas é enviado para os cadastrados.

Segundo a diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Denise Moraes, o projeto vai ajudar a ter mais inclusão na cidade. “Fiquei muito feliz, porque vocês se preocupam em aprender Libras para poder conversar com uma pessoa surda, ensinar seus amigos”, disse Denise.

Como participar

Informações sobre como participar da Conversação em Libras para Curitibinhas podem ser obtidas no e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 99255-8206.

Adultos

Todas as quartas-feiras, das 9h às 11h, a Central de Libras também promove a Conversação em Libras On-Line . Este projeto é feito desde 2017 e é direcionado para qualquer pessoa que queira aprender sobre Libras. A participação é gratuita.

Em razão da pandemia, os encontros agora são feitos de forma on-line.