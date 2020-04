Em conjunto com a ação das Concessionárias, a empresa também participa da entrega de vale refeição

Uma iniciativa do Governo de São Paulo em parceria com as Concessionárias, junto a ConectCar e empresas do setor, está distribuindo adesivos a caminhoneiros nos pedágios de todo Brasil, para que possam começar a utilizar as pistas automáticas. O intuito da ação é evitar a disseminação do coronavírus e promover acesso a uma medida mais segura, aos profissionais que precisam circular pelas estradas. Além dos caminhoneiros, os profissionais da saúde também serão beneficiados com a ação.

Em paralelo, a Ecopistas em parceria exclusiva com a ConectCar, ao lado da Artesp, PMRv, Buonny e Graal apoiam iniciativa realizada no Posto Graal, no km 67 da rodovia Carvalho Pinto (sentido do interior) em Guararema. A ação contempla a entrega de vale refeição, kit álcool em gel, estrutura para banho, além do adesivo ConectCar. O objetivo é atender as necessidades básicas desses profissionais que vem enfrentando dificuldades em encontrar locais abertos para se alimentarem e se banharem.

Segundo dados da Secretaria do Transporte do Estado de São Paulo, desde o início da quarentena, 36% dos pagamentos de pedágio nas rodovias paulistas, que concentra cerca de 60% da praça de pedágios, ainda estão sendo realizados pelas pistas manuais.

“Promovemos mobilidade e, neste momento, queremos servir em favor da saúde, colaborando com a sociedade no combate ao COVID-19, evitando o contato físico e manuseio de dinheiro nas cabines manuais dos pedágios. Nem todos podem trabalhar de casa e, por isso, nossa intenção é disponibilizar um caminho mais seguro para os caminhoneiros e todos os profissionais que estão na linha de frente, que precisam circular pelas estradas”, diz Felix Cardamone, CEO da ConectCar.

Foram entregues 10 mil adesivos ConectCar, que estão sendo distribuídos pelas Concessionárias, de forma gratuita com isenção da mensalidade pelo período de seis meses no Plano Completo. A intenção dessa medida é fazer com que os caminhoneiros não arquem com a despesa relacionada ao serviço de pagamento automático de pedágios, nesse período de quarentena. Além desse respiro, a economia gerada para cada caminhoneiro será em torno de R$ 165,00, quando comparado ao preço de aquisição padrão do serviço. Estoque limitado.

* Esta medida faz parte de um conjunto de ações criadas pela Força Tarefa do Estado formada pelas Secretarias de Logística e Transportes, Agricultura e Abastecimento, Governo, Segurança Pública, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Econômico, além de órgãos como a DERSA, Artesp, DER, Invest SP e Polícia Militar.

Concessionária Rodovia Ecovia (Grupo Eco) BR-277 Eco 050 (Grupo Eco) BR 050 SP MG GOIÁS BRASÍLIA Ecopistas (Grupo Eco) SP-070 Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto C. CART RDV Raposo Tavares SP 270 AB Concessões (C. Triângulo do Sol) SP 310 AB Concessões (C. Triângulo do Sol) RDV Brigadeiro Faria Lima SP 326 AB Concessões (C. Nascentes da Gerais) MG 050 AB Concessões (C.Colinas) SP 075 AB Concessões (C.Colinas) RDV Castelo Brando SP 280 C. SPMAR Rodoanel SP 021 – KM 41 C. Rota das Bandeiras RDV DOM Pedro SP 065 C. Tamoios RDV Dos Tamoios SP 099 C. Tebe RDV Brigadeiro Faria Lima SP 326 KM 382 C. Concebra (Grupo Triunfo) BR 06O/GO KM 43 C. Concebra (Grupo Triunfo) BR 06O/GO KM 108 C. Concebra (Grupo Triunfo) BR 153/GO KM 553

