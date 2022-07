Durante o evento, o público vai conhecer e degustar a receita de pinhão vencedora do Concurso Culinário Condor

Gratuito e para toda a família, o espetáculo teatral “O Doce aroma do lar” acontece neste dia 21 de julho, às 19h, no Teatro Regina Vogue. Com realização do Instituto Joanir Zonta e patrocínio do Condor Super Center, a atração é inclusiva, com tradução em libras. Durante o evento, serão divulgadas as receitas de pinhão vencedoras do Concurso Culinário Condor e, além de se divertir com o espetáculo, o público degustará o prato ganhador.

Os ingressos são limitados à capacidade do espaço e podem ser gerados gratuitamente pelo site https://minhaentrada.com.br/reginaVogue/evento/doce-aroma-do-lar-curitiba-pr-19106. Cada cadastro tem direito a até cinco ingressos.

“Preparamos uma atração para que o público se sinta representado ali no palco, além de ser uma forma de promovermos a cultura e a rica gastronomia paranaense”, afirma a presidente do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta.

A peça é ambientada na agitada cozinha de uma família tipicamente brasileira, que quer participar de um concurso culinário, mas que a vovó não deixa ninguém se aproximar do seu livro de receitas.

O Concurso Culinário Condor aconteceu no mês de junho e contou com a inscrição de mais de 100 pratos com o pinhão como ingrediente principal. Uma banca julgadora selecionou as 20 melhores receitas, que foram reproduzidas e apresentadas por seus autores na matriz do Condor. O vencedor levará para casa um vale-compras Condor de R$ 1.000 e terá sua receita reproduzida e degustada pelo público presente. Já o segundo e o terceiro colocados, receberão R$ 500 e R$ 300, respectivamente, em vale-compras.

O espetáculo é uma produção da CIA REGINA VOGUE, com a realização do Instituto Joanir Zonta, Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cultura. O projeto foi patrocinado pelas empresas Banco Safra, Colégio Positivo e Condor Super Center através do Programa Nacional de Apoio à Cultura.