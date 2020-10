Para ajudar os clientes a economizarem na reta final do mês, o Condor Super Center realiza nesta sexta-feira e sábado, a campanha “Super Sale 500 Off Condor”, em que todas as lojas da rede do Paraná e Santa Catarina vão disponibilizar 500 produtos de todos os setores com até 50% de desconto. Nesta edição foram selecionados itens relevantes para contribuir com o orçamento familiar.

Entre as ofertas estão:

– Creme vegetal Delícia 500g – Light com sal, de R$ 5,99 cada por R$ 2,99 cada;

– Vinagre da Ilha 750ml – Álcool, de R$ 1,87 cada por R$ 0,93 cada;

– Sabão em pó Comfort 800g – Fiber Protect, de R$ 9,39 cada por R$ 5,59 cada;

– Kit Guaraná Antarctica com 12 refrigerantes de 200ml + 1 copo, de R$ 27,98 cada por R$ 13,98 cada;

– Vinho chileno Água Santa Reserva, 750 ml – Tipos, de R$ 49,90 cada por R$ 24,90 cada;

– Requeijão Cremoso Frimesa 200g – Light/ Tradicional- Pote, de R$ 5,29 cada por R$ 3,69 cada;

Além disso, todas os produtos abaixo estão com 50% de desconto na compra da 2ª unidade, para produtos de mesmo tipo, preço quantidade e marca:

– Misturas para bolo;

– Salgadinhos Baconzitos, Cebolitos, Cheetos, Doritos, Fandangos, Lay’s e Ruffles;

– Chás líquidos 1,5 Litro sabores;

– Toda a linha Colgate;

– Toda a linha Ariel;

Outras ofertas, bem como o endereço e horário de funcionamento de todas as lojas Condor podem ser conferidos em www.condor.com.br

Além de economizar, quem aproveitar as promoções do “Super Sale 500 Off Condor”, também vai poder contar com a sorte na campanha “Aniversário Supermercado Premiado Condor”, que comemora os 46 anos da rede, que está sorteando 1 ano de supermercado grátis no valor de R$ 1.000,00 mensais para 100 clientes, além de 1.000 vales-compras de R$ 600,00 para os clientes utilizarem em todas as lojas Condor.

Para participar é muito simples: a cada R$ 35,00 em compras nas lojas Condor, o cliente recebe um número da sorte, gerado automaticamente em seu CPF, desde que se identifique como membro do Clube Condor para o caixa e que esteja com o seu cadastro completo. Caso sejam adquiridos produtos aceleradores, o cliente tem direito a números da sorte em dobro.

O regulamento e os números da sorte do “Aniversário Supermercado Premiado Condor”, bem como o saldo e extrato do “Clube Condor com Dinheiro de Volta”, podem ser consultados via login e senha em www.clubecondor.com ou pelo aplicativo do Clube Condor, disponível para Android ou IOS.