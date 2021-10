Para comemorar o Dia das Crianças, os pequenos clientes do Condor Express serão recepcionados por princesas e super-heróis neste dia 12. Além de interagirem com os seus personagens favoritos, as crianças também poderão aproveitar com a família os lanches de foods trucks que estarão no local. A ação acontece das 10h às 16h e segue todas as normas recomendadas contra a Covid.

O Condor Express fica anexo ao Auto Posto Campeiro, na Rua General Mário Tourinho, 2.066, Campina do Siqueira, em Curitiba.