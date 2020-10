O presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta, realizou neste dia 12 de outubro a entrega de 1.600 brinquedos para a Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS), que serão destinados para as crianças acolhidas pelo município. Além desta doação, a presidente do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta, também doou quase R$ 30 mil, entre brinquedos e vale-compra para o Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro, que atende 225 crianças de 5 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social na região do Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Segundo Zonta, este momento de pandemia exige ainda mais união e solidariedade das pessoas e empresas. “Espero que esta doação, que foi o resultado da união entre o Condor e seus fornecedores, leve muita alegria para essas crianças e que consiga proporcionar um dia de muita luz, diversão e esperança”.

O presidente da FAS, Fabiano Vilarruel, destacou que a entrega será feita para crianças que tiveram seus direitos violados ou que perderam as suas famílias. “Este gesto de carinho e de amor do Sr. Joanir fará a alegria de 1.600 crianças dos lares que mal sabem o que é o Dia das Crianças”, disse.

Sandra Zonta também ressaltou o quanto um brinquedo pode representar na vida dessas crianças e que ele simboliza a pureza da infância. “Para a família Condor, é uma satisfação poder levar mais alegria para estas famílias neste Dia das Crianças, principalmente em um momento de pandemia como este”.

Uma das mães assistidas pelo Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro, Tatiane, acompanhou seus filhos Paulo e Juliana e contou que eles estavam eufóricos em casa à espera de um presente. “Estou muito feliz porque neste momento nós não estamos com condições de poder dar um presentinho aos nossos filhos”.

A Irmã Lurdinha Soares, do Centro de Amparo, destacou que esta doação representa uma grande alegria para as crianças e famílias atendidas. “Neste momento tão triste de pandemia, em que nossas crianças não podem sair de casa ou ir para a escola, tudo o que elas querem é um gesto de carinho e um momento de alegria e este brinquedo está proporcionando isso a elas”.