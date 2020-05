Com a criatividade aflorada em tempos de isolamento social, muitas pessoas podem estar pensando em inovar e empreender, mas se sentem perdidos na hora de colocar os planos em prática. Com o objetivo de ajudar essas pessoas a tirarem a ideia do papel, o Condor Connect lança o Clube Connect, um clube de vantagens com diversas ações para que o empreendedor possa alavancar as suas ideias, criar oportunidades e gerar novos negócios.

Durante o período que durar o isolamento social, o Clube Connect será oferecido gratuitamente para todos. “Queremos contribuir para que a população saia desta crise fortalecida e preparada para se reinventar. Iríamos lançar este projeto no futuro, mas decidimos antecipar o lançamento porque acreditamos que o Clube Connect pode fomentar o empreendedorismo e contribuir com a geração de renda e emprego neste momento atual”, afirma a idealizadora do projeto, Kauana Vissotto.

O Clube oferece uma comunidade virtual baseada no compartilhamento de experiências, em que diversos empreendedores e empresários contam as suas histórias, erros e acertos. Também é oferecido o programa de desenvolvimento empreendedor, que possui 10 etapas online para preparar o usuário para a jornada do negócio, transformar a sua forma de pensar e ensiná-lo a utilizar o empreendedorismo a seu favor.

Para quem já está no mercado, o clube oferece diversas ferramentas para que o profissional possa realizar a transformação das suas habilidades, melhorar suas competências e tornar-se mais competitivo no mercado de trabalho, como o programa de desenvolvimento de carreiras assinado pela Desrobotize.

Em época de isolamento social, os eventos presenciais foram migrados para o ambiente online para que as mentes criativas e interessadas em empreender possam ampliar as suas redes de contatos, fazer negócios e manter a colaboração e a troca de experiências.

Mais informações e conteúdo de qualidade serão oferecidos por meio de uma parceria com o Centro Europeu, que disponibiliza condições especiais em diversos cursos profissionalizantes, e também com a Livrarias Curitiba, que dá descontos especiais para a aquisição de livros.

Também foi criado um streaming ao vivo para divulgar as melhores histórias empreendedoras, de negócios e de profissionais. Assim, mais pessoas podem ter acesso aos conteúdos, que ficarão disponíveis nos principais canais digitais e da rede de parceiros de comunicação.

O clube funciona com uma assinatura anual que reverte 50% de suas arrecadações para investir no fomento de novos empreendedores e novos negócios, atendendo ao propósito da aceleradora Condor Connect de levar o empreendedorismo e a geração de emprego e renda para cada vez mais pessoas.

Para fazer parte do Clube Connect e experimentar todos os benefícios gratuitamente enquanto durar o isolamento social, os interessados podem se cadastrar no https://condorconnect.duopana.com/course/assinatura-clube-connect.