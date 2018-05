Rede acaba de alugar estabelecimento do BIG e anuncia que além de manter os funcionários vai contratar mais 170 novos colaboradores.

O Condor Super Center, uma das maiores redes supermercadistas do Brasil, acaba de alugar as instalações do BIG em Campo Mourão e vai investir R$ 15 milhões na revitalização, marketing, produtos e equipamentos para que o empreendimento siga o padrão das lojas da rede. Os atuais 88 funcionários serão convidados a continuar trabalhando na loja e mais 170 pessoas da região serão contratadas para que a rede possa oferecer um atendimento de qualidade, contribuindo, assim, com a geração de renda na cidade.

A loja será um hipermercado completo e o mix vai contar ainda com produtos regionais, a fim de valorizar os produtores de Campo Mourão.

“Estamos entrando na cidade por reconhecer o potencial econômico do município, que hoje conta com a maior cooperativa do país e a terceira maior do mundo. A população de Campo Mourão pode esperar do Condor uma loja completa, moderna e ampla, pois em nossos projetos valorizamos a conveniência, a praticidade e o conforto dos nossos clientes”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

O endereço do novo Hiper Condor Campo Mourão será na Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves, 371, Centro.