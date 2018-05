Com uma linda festa, realizada na noite do dia 7 de maio, a diretoria da Associação de Moradores da Vila Maria e Uberlândia no Bairro Novo Mundo realizou uma emocionante homenagem para comemorar o dia das mães.

Com muita gente participando, vale destacar em primeiro lugar as crianças do balé da Associação em parceria do Studio May Dance, sob o comando da professora Mayara o canto do Guarda Municipal Alexandre e a Pati que fez uma bela apresentação da dança do ventre.

Vale destacar o trabalho e a organização do evento pela diretoria da Associação e em especial pela presidente Mayra Silva Veiga de Lima.

O evento foi prestigiado com a presença de muitas autoridades, como o vereador Tico Kusma e o Administrador do Pinheirinho João do Suco.