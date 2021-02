A Apras lamenta que a situação da pandemia e da saúde pública tenham chegado a este ponto e, por isso, apoia as restrições do Governo do Estado, conforme o Decreto Estadual nº 6983/2021. Além disso, a entidade destaca que este é o momento de todos unirem forças e cumprirem as medidas de combate à Covid-19.

Os supermercados já estão adaptados a todas as medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus e, para que todo o setor consiga seguir estas normas, a Apras criou em 2020 um protocolo com os cuidados necessários. Estamos mantendo o controle de acesso, o distanciamento social, reforçando os pontos de álcool em gel e a higienização dos ambientes.

A associação está acompanhando e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Secretária Estadual e Municipal de Saúde sobre a COVID-19. Os supermercados associados já estão recebendo as orientações necessárias e o setor seguirá tomando decisões de acordo com as diretrizes dessas organizações.