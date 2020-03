Persona ou Público Alvo Promessa primária Proposta única de valor Copy ou Mensagem

Para vender você precisa de uma boa Oferta, uma oferta de alta conversão, porém não confunda OFERTA com PROMOÇÃO.

Para Vender Mais você precisa iniciar seguindo estes 4 passos:

Persona ou Público Alvo

Você está atingindo seu público alvo, ou está tentando vender para todo mundo?

Exemplo quando você tem dor de dente:

Você vai na farmácia comprar remédio para dor de dente ou vai comprar apenas remédio?

(Lembre-se sempre de consultar um dentista antes de se medicar, isto é apenas um exemplo.) Qual sua Promessa?

O que você está prometendo para seu cliente?

Seu cliente faz uma troca, ele troca o dinheiro por uma promessa? Qual? Como?

Exemplo de remédio para dor de dente:

Na farmácia você foi trocar seu dinheiro por um remédio para dor de dente e não foi trocar apenas por qualquer remédio? Proposta única de valor.

Como diferenciar sua promessa, sua oferta?

Exemplo de remédio para dor de dente:

Na Farmácia o atendente te fala que este remédio tira sua dor de dente em menos de um minuto. Você vê valor e compra o remédio que vai tirar sua dor instantaneamente. Copy ou Mensagem ao seu consumidor

Qual mensagem você está utilizando? Ela é persuasiva? Está convencendo seu cliente a comprar seu produto ou serviço?

Exemplo de remédio para dor de dente:

Você é impactado por uma mensagem de remédio para dor de dente que tem uma copy agressiva dizendo que vai tirar sua dor em menos de 1 minuto! Dá vontade de comprar este remédio ou não?

