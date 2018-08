Com a participação de um total de 10.913 o programa de consultas públicas Fala Curitiba superou a demanda do ano passado (6.574 pessoas) em 66% de munícipes que discutiram e apresentaram sugestões para o orçamento municipal.

Para o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Alexandre Jarschel de Oliveira: “No Fala Curitiba, a população aponta o que precisa ser feito, colabora para uma gestão mais assertiva nas ações e no desenvolvimento da cidade”.

Segundo o Imap, o órgão gestor do programa, este ano o número de reuniões passou de dez para 80, atingindo todos os bairros da cidade entre os meses de março a agosto, divididos em cinco etapas, com reuniões à noite, com debates democráticos para levantar as principais demandas de cada região.

O Bairro Novo

Na Regional Bairro Novo, que engloba os bairros Ganchinho, Sitio Cercado e Umbará, marcou como o maior número de participações deste ano com 475 votos presenciais e 2.176 online.

As prioridades eleitas foram: “contratação de profissionais das áreas de saúde e administrativa para as unidades de saúde (582 votos); aumento do efetivo de segurança para ampliar a proteção dos equipamentos públicos e da comunidade (461 votos); implantação de módulo móvel (450 votos); destinar recursos para ações socioeducativas voltadas aos idosos, adultos, jovens e às crianças (430 votos); e ampliação do quadro de profissionais da educação para 100% de atendimento nas escolas e creches (428 votos)”.

Das 52 demandas eleitas no ano anterior, 43 já foram encaminhadas e nove estão em análise.

O Resultado: “Na Regional Bairro Novo já foram encaminhados: contratação de profissionais para atendimento em todas as unidades de educação infantil; reforma do Centro de Esporte e Lazer Xapinhal; e mais recursos para cursos nos Liceus de Ofícios.



Abaixo as demandas de 2018 (a serem executadas em 2019):

Pinheirinho

Viaturas da Guarda Municipal descentralizadas por bairro (71 votos).

Ampliação do patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Fanny, com ênfase do período noturno (59 votos).

Intensificação do patrulhamento no bairro Lindóia (59 votos).

Ampliação do efetivo da Guarda Municipal (57 votos).

Mais viaturas e motos para as equipes (57 votos).”

Bairro Novo

Contratação de profissionais das áreas de saúde e administrativa para as unidades de saúde (582 votos).

Aumento do efetivo de segurança para ampliar a proteção dos equipamentos públicos e da comunidade (461 votos).

Implantação de módulo móvel (450 votos).

Recursos para ações socioeducativas voltadas a idosos, adultos, jovens e crianças (430 votos).

Ampliação do quadro de profissionais da educação para 100% de atendimento nas escolas e CMEIs (428 votos).

Tatuquara

Campanha de orientação nas casas dos moradores para evitar o despejo de lixo nas valas (49 votos).

Execução do projeto para a implantação de ponte de ligação entre as ruas Angelo Tozim e Davi Rogos Schimitz (49 votos).

Intensificação das rondas de segurança nas linhas de ônibus Rio Bonito/CIC e Rio Bonito/Pinheirinho das 5h às 6h e também das 22h às 23h (49 votos).

Rondas de segurança nas proximidades do ponto final da linha Rio Bonito/CIC e região (52 votos).

Reposição do quadro de recursos humanos (médico, enfermeiro, dentista, auxiliares) para as unidades de saúde (64 votos).

CIC

Intensificar as fiscalizações e abordagem aos ônibus, em parceria com a Guarda Municipal (95 votos).

Garantir a abertura da UPA CIC (78 votos).

Mais vagas para crianças nos CMEIs teve (78 votos).

Campanha para conscientização da população em relação à questão do lixo (68 votos).

Manutenção do estoque de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde, evitando o desabastecimento (65 votos).

Cajuru

Adequar os recursos humanos da Secretaria Municipal da Saúde (101 votos).

Aumentar o número de vagas nos CMEIs (96 votos).

Aumentar o efetivo da Guarda Municipal (92 votos).

Adequação de material médico para unidades de saúde (88 votos)

Manutenção efetiva/corretiva, conforme necessidade, nos equipamentos de saúde do distrito sanitário do Cajuru (88 votos).

Boqueirão

Campanha de conscientização dos cidadãos sobre a responsabilidade de execução e manutenção das calçadas (97 votos).

Projeto viário de abertura do ferro velho da região, o que possibilitará que a Rua Anne Frank faça ligação direta com a Wilson Dacheux Pereira (115 votos).

Binário das ruas Professor João Soares Barcelos e Oliveira Viana (107 votos).

Ampliação do quadro de recursos humanos nas unidades de saúde (106 votos).

Treinamento e aperfeiçoamento dos funcionários das unidades de saúde (99 votos).