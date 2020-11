A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais começou no último domingo (22/11), com a estreia do concerto luminoso do Jardim Botânico, e o que não faltam são novidades nesta edição 2020. Pacotes de presente gigantes “instagramáveis”, novo conceito e cenário da Vila da Natal Electrolux, ópera nas janelas do maior restaurante da América Latina e os inéditos espetáculos drive-thru nos parques Barigui e Náutico são as novidades desta edição.

Devido à pandemia, todas as atrações do Natal de Curitiba seguem os protocolos sanitários para evitar aglomerações e contágios de covid-19, como distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara e restrição de público (Jardim Botânico e Passeio Público).

Além disso, os espetáculos e atrações poderão ser acompanhados de casa pelas redes sociais da Prefeitura de Curitiba.

As cinco novidades do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020:

Vila de Natal Electrolux no Parque Tanguá

Depois de duas edições na Praça Santos Andrade, a Vila de Natal Electrolux chega ao Parque Tanguá, no bairro Taboão, a partir desta quinta-feira (26/11), com árvore de Natal de 18 metros, iluminação especial do Belvedere e espetáculo de luz e som. Gratuito.

Datas: de 26/11 a 6/1, das 19h às 22h

A Vida é um Presente – Servopa

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público é convidado a percorrer um lúdico circuito “instagramável” com túnel de luz e pacotes de presentes em tamanho humano para aquele registro de fotos nas redes sociais. Todo o trajeto foi concebido para garantir o distanciamento social. A atração do Consórcio Servopa pode ser conferida, a partir de sexta-feira (27/11) no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira. Tudo gratuito.

Datas: de 27/11 a 6/1, a partir das 18h30

Caminho de Luz Condor no Parque Barigui

Com estreia na próxima sexta-feira (27/11), o espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui, que tem patrocínio do Supermercados Condor, começa no Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e segue por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, a uma velocidade máxima de 10 km/h e áudio sintonizado por rádio, como o Grande Coral de Anjos e Homens (virtual), banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Maria Visita Isabel Sua Prima (Magnificat) e Santo Presépio. O circuito ainda terá túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago. Tudo gratuito.

Datas: de 27/11 a 23/12, das 19h às 22h

Caminho de Luz no Parque Náutico

Com cerca de 700 metros, o circuito de Natal de carro no parque do Boqueirão começa no dia 4 de dezembro e terá atrações como árvore de Natal de 22 metros, presépio junto ao lado, anjos de luz e estruturas do espaço iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela, torre e casa da guarda). Tudo gratuito.

Datas: de 4/12 a 23/12, das 19h às 22h

Ópera no Restaurante Madalosso

Árias de óperas famosas serão encenadas, a partir do dia 6 de dezembro, nas janelas do famoso restaurante, durante o espetáculo “Encantando Santa Felicidade”, com cantores caracterizados de grandes artistas da ópera mundial. Tudo gratuito.

Datas: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22/12, com três sessões a partir das 19h30.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: https://natal.curitiba.pr.gov.br/

A programação está sujeita a alterações.

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020 com o patrocínio das empresas Supermercados Condor, Electrolux e Consórcio Servopa. A programação começa no dia 22 de novembro vai até 23 de dezembro. A decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.