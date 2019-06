Chegou a vez da comunidade do Umbará votar nas obras prioritárias para o seu bairro. No dia 11 de junho (terça-feira), acontece a audiência do Fala Curitiba, na Escola Municipal Profª Maria Neide Gabardo Betiatto, 1050.

A reunião começa às 19h e é aberta aos moradores. O programa de consultas públicas Fala Curitiba segue para a fase final de reuniões nos bairros. Até o dia 16 de junho todos os 75 bairros de Curitiba.

Nesta etapa do Fala Curitiba, a população aponta as demandas e prioridades de cada região para compor a proposta de orçamento da cidade para o próximo ano.

Passada as reuniões nos bairros, todas as demandas recebidas terão validação técnica e jurídica nos órgãos responsáveis. Depois, será feita a votação online das 50 prioridades da cidade no portal fala.curitiba.pr.gov.br, de 22 a 31 de julho, e presencialmente nas Administrações Regionais, de 5 a 9 de agosto.