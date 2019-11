O Dia de Finados, no próximo sábado (2/11), é o momento de se conectar com a memória de entes queridos e refletir sobre a mortalidade. A tradição, celebrada há séculos na cultura cristã, é uma das datas mais marcantes de novembro.

Em Curitiba, uma série de cerimônias celebrará a memória dos mortos. Diversas missas e rodas de oração serão conduzidas em quatro cemitérios municipais no sábado.

Para a diretora do Departamento de Serviços Especiais de Curitiba, Clarissa Grassi, a data também representa uma oportunidade de explorar o patrimônio da cidade.

“Os cemitérios são monumentos simbólicos que representam a memória dos nossos mortos. É nessa data que temos uma chance de lembrar deles como algo positivo, que preserva essa memória”, comenta.

Abertura e fechamento dos portões dos cemitérios municipais

Dia 2/11 – das 7h às 18h

Dia 3/11 – das 9h às 18h

Programação de Finados em Curitiba

Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Praça Padre João Sotto Maior, s/nº – São Franciso

10h – Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar dom Amilton Manoel.

Cemitério Municipal Água Verde – Praça Sagrado Coração de Jesus, s/nº

11h – Santa Missa presidida por dom José Antonio Peruzzo e animada pelo padre Reginaldo Manzotti

12h – Oração pelos fieis defuntos e procissão até a Cruz das Almas

Cemitério Municipal Boqueirão – Rua Waldemar Loureiro Campos, 2977

9h – Santa Missa celebrada pelo padre da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias

15h – Santa Missa celebrada pelo padre da Paróquia Nossa Senhora da Visitação



Cemitério Municipal Santa Cândida – Estrada de Colombo, s/nº

9h – Santa Missa celebrada pelo padre André Marmilicz da Paróquia Santa Cândida

11h – Santa Missa celebrada pelo padre André Marmilicz da Paróquia Santa Cândida

15h – Santa Missa celebrada pelo padre Leandro Maeski da Paróquia Santa Cândida

Rodas de orações

Cemitério Municipal Água Verde – Praça Sagrado Coração de Jesus, s/nº

8h às 11h – Oração pelas famílias enlutadas por integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, Evangelização Paraná

Cemitério Municipal Boqueirão – Rua Waldemar Loureiro Campos, 2977

8h às 12h – Prece ecumênica, livro de orações e fundo musical, distribuição de folders pelos integrantes da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo

9h às 16h – Distribuição de panfletos pelos integrantes da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Cemitério Municipal Santa Cândida – Estrada de Colombo, s/nº

8h às 18h – Carrinho com publicações bíblicas e distribuição de revistas dos Testemunhas de Jeová, Congregação Boa Vista

9h às 17h – Trabalho evangelístico integrantes da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular

8h às 10h – Orações com as famílias, pelos integrantes das paróquias Santo Antônio, do Uberaba e Santa Rita

10h às 12h – Orações com as famílias, com integrantes das paróquias Nossa Senhora das Vitórias e Nossa Senhora da Paz

12h às 14h – Orações com as famílias, pelos integrantes do Santuário Nossa Senhora do Carmo São Judas Tadeu

14h às 16h – Orações com as famílias, pelos integrantes das paróquias Nossa Senhora da Visitação e São Paulo Aposto

16h às 18h – Orações com as famílias, pelos integrantes das paróquias Santo Antônio Maria Claret e São José Operário