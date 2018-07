Seu filho bem cuidado do Berçário ao Pré 2

Fundado em 1982 o CEI ESTRELA DE DAVI, tem todas as suas atividades desenvolvidas no sentido de disseminar os princípios e os valores da palavra de Deus, da consciência, lealdade, responsabilidade, disciplina, compromisso e respeito ao educando.

Uma equipe de profissionais experiente e qualificada leva um trabalho especializado de Educação Infantil elaborando e executando as mais diversas atividades com profissionalismo. Por outro lado, sustentando um trabalho de acompanhamento pedagógico de qualidade somado ao atendimento psicológico e nutricional para todas as crianças.

Além da capacitação dos alunos nas mais diversas áreas do conhecimento, o preparar pessoas para conviver interativamente em sociedade é uma realidade na escola, pois a direção está ciente da importância de orientar as crianças para os seus deveres e também para usufruírem de seus direitos, com honestidade e respeito ao próximo.

Segundo as diretoras Simone e Lilian: “O CEI Estrela de Davi utiliza como metodologia de ensino o socioconstrutivismo considerada uma poderosa “ferramenta cultural” capaz de modificar os rumos do desenvolvimento. Nesse conceito o papel da linguagem é fundamental”. Falando da escola as diretoras completam “O CEI Estrela de Davi trabalha para a formação de alunos com capacidade de participar de todas as demandas e relações que a vida venha a propor de maneira ativa e consciente. E um dos nossos principais diferenciais é trabalhar com os conceitos e as práticas dos princípios e valores fundamentados na palavra de Deus”.

Na Estrela de Davi, o conhecimento não é visto como algo a ser consumido e acumulado, mas como algo a ser produzido e construído por cada aluno na condição de sujeito e não como objeto de aprendizagem. Assim o principal foco está na “interação – na relação aluno-professor e aluno-aluno, onde todo o conhecimento é produzido”.

A formação da consciência dos alunos é outra preocupação da escola visando “construir o caráter de cada um”. Neste sentido, as práticas didáticas e extracurriculares visam estimular a formação de pessoas íntegras socialmente, através da educação inclusiva, da consciência corporal, intelectual, emocional, ambiental e espiritual.