Reconhecido internacionalmente, nas últimas seis décadas, profissional se dedicou exclusivamente ao desenvolvimento humano

O brasileiro mais renomado e experiente em gerenciamento do estresse, o Professor DeRose, será homenageado pela Câmara Municipal de Curitiba (PR) em 19 de março (quinta-feira). O reconhecimento é pelos 60 anos de magistério do profissional, sistematizador do DeROSE Method e que se dedicou, nas últimas seis décadas, exclusivamente ao desenvolvimento humano, ensinando técnicas de aprimoramento pessoal e conceitos de reeducação comportamental. Ele, inclusive, estará na cidade para participar do XIV Encontro Internacional de Instrutores do DeROSE Method.

A homenagem ao Professor DeRose pelo jubileu de diamante da sua carreira acontecerá às 20h, no auditório do Anexo II da Câmara, que fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 2601-2699, na área central da capital curitibana. O reconhecimento foi proposto pelos vereadores Herivelto Oliveira (PPS) e Cristiano Santos (PV).

O Paraná possui grande representatividade dentro da metodologia, com dez escolas, sendo sete na capital e três no interior do estado; é a segunda maior Federação do Brasil.

Curitiba é a cidade na qual o Professor DeRose mais ministrou cursos em universidades fora do eixo Rio-São Paulo. Desde a década de 1970, foram dezenas de vindas à cidade para orientar alunos e professores.

Homenagem ao Professor DeRose em Curitiba

Em qual local? Câmara Municipal – Av. Visc. de Guarapuava, 2601-2699 – Centro

Quando? 19 de março (quinta-feira)

Que horas? Às 20h

Sobre o Professor DeRose

O Professor DeRose é autor de mais de 30 livros publicados em diversos países das Américas e da Europa. As escolas do DeROSE Method encontram-se difundidas por todo o Brasil, França, Inglaterra, Escócia, Itália, Espanha, Portugal, Finlândia, Argentina, Chile e Estados Unidos. DeRose é Professor Doutor Honoris Causa, pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, e Notório Saber pela FATEA – Faculdades Integradas Teresa d’Ávila (SP) e pelas Faculdades Integradas Coração de Jesus (SP). Foi condecorado pelo Exército Brasileiro, pela OAB etc. Recebeu o grau de Cavaleiro, Oficial, Comendador, Grão-Colar e Grã-Cruz por diversas instituições humanitárias, culturais, filantrópicas, militares e governamentais.

Sobre o DeRose Method

DeROSE Method é um programa completo para aumentar a vitalidade, administrar o estresse e ganhar foco. Sua aplicação promove um incremento de produtividade e alta performance na vida. Sistematizado pelo Professor DeRose e surgido em Paris, em 2007, o DeROSE Method tem escolas em países como Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Inglaterra, Escócia, Espanha, Itália, Portugal e até na Finlândia.