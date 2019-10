A disputa entre Flamengo, Palmeiras e Santos pelo título do Campeonato Brasileiro tem conseguido chamar a atenção do público. Não são apenas os torcedores dessas equipes que estão quebrando recordes de audiência, apesar da gigante torcida rubro-negra ajudar nos números. O público no geral tem gostado de acompanhar a disputa da temporada 2019, o que é algo positivo para o futebol no Brasil e, claro, também para todos os outros 17 clubes que estão na tabela do torneio.

No final de agosto, alguns números oficiais foram divulgados sobre o Campeonato Brasileiro. O que mais chamou atenção foi a excelente média de público. São cerca de 21 mil torcedores nos estádios em cada partida, conseguindo ser o melhor número desde 1983, quando a média chegou a quase 23 mil por jogo. Além disso, o crescimento nos últimos 10 anos tem sido de quase 90% dentro dos estádios.

Um dos principais responsáveis por isso é o Flamengo, que pode voltar a ser campeão brasileiro após 10 anos. O time rubro-negro terminou o 1º turno na liderança e viu uma presença constante da torcida no Maracanã. A média de 47 mil torcedores por jogo é a maior do Brasileirão, deixando Corinthians, Palmeiras e São Paulo com uma distância de quase 10 mil pessoas. Ou seja, um domínio absoluto. Outros clubes, como Fortaleza, Ceará e Bahia também ajudam na média da competição.

Isso é uma notícia boa para todos que disputam a Série A, já que um sucesso no estádio costuma significar também fora dele. A audiência do torneio na TV também conseguiu bater alguns recordes antigos, e outros até inéditos. O próprio Flamengo atingiu 34 pontos de audiência no Rio de Janeiro, assim como o Corinthians já fez algo próximo em São Paulo. Números que também crescem em outros estados e cidades.

Sucesso na internet

Como estamos em 2019, é impossível não contar com a audiência online dos torcedores. Além de redes sociais e páginas de vídeos, que já fazem sucesso desde o ano passado e continuam a crescer, os jogos do Brasileirão estão abrindo novas portas. Todas as partidas das rodadas podem ser jogadas no intercâmbio de apostas em futebol, que é um estilo de jogo diferente do que estamos acostumados. Nele, é possível apostar como se estivesse comprando ações das partidas, e não os resultados, algo diferente para o público brasileiro.

Esses jogos online são uma resposta da crescente audiência virtual dos torcedores do Campeonato Brasileiro. Apesar dos jogos e clubes europeus contarem com uma presença maciça na internet, clubes como o Flamengo e o Corinthians começam a conquistar espaço. Os dois times possuem as maiores torcidas físicas e virtuais do Brasil, e por isso se tornaram uma referência por aqui.

Até o final da temporada, o Brasileirão deve continuar chamando a atenção do público, seja dentro ou fora dos estádios. Alguns números indicam que deve ser um ano de recorde, principalmente quando o assunto é audiência. Melhor para todos os torcedores, que conseguem acompanhar mais jogos e também um investimento maior no futebol brasileiro.