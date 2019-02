• Contém fibras que aumentam a nossa sensação de saciedade. É pobre em calorias e por isso, ela é muito utilizada em dietas para redução de peso.

• Ela é rica em glicosinolatos, que são fitoquímicos naturais com ação desintoxicante; ou seja, estimula a limpeza de substâncias tóxicas do organismo.

• Reduz o inchaço e melhora a textura da pele, principalmente da acne. É rica em vitamina A(RE), que age como um antioxidante. Os antioxidantes são responsáveis por combaterem os radicais livres que estão associados ao envelhecimento precoce da pele.

• Deixa seus ossos mais fortes: a couve é rica em magnésio e cálcio na proporção ideal. Para melhorarmos a densidade óssea não basta somente o cálcio, precisamos também do magnésio (sem o magnésio o cálcio não exerce função dentro do osso).

• O magnésio da couve é fundamental para a formação e o bom funcionamento dos nossos neurotransmissores, os quais são responsáveis por manter nosso bom humor.

• A couve é fonte de minerais do complexo B como a niacina (vitamina B-3), ácido pantotênico (vitamina B-5), piridoxina (vitamina B-6) e riboflavina.

• As folhas e caules são boas fontes de minerais como ferro, fósforo, cálcio, cobre, manganês,selênio, potássio e zinco.

• É também fonte de vitamina E e proteína.

Polpa da Couve Congelada

Como a durabilidade da couve é pequena, o ideal é preparar cubos de couve concentrada para usar posteriormente.

1.Coloque no liquidificador ou na centrífuga um maço inteiro (inclusive os talos) de couve bem lavada e, de preferência, orgânica.

2. Acrescente um pouco de água filtrada e bata até formar um caldo grosso.

3. Coe, distribua em formas de gelo e coloque no freezer.

4. Depois de congelar, proteja a forma com filme plástico.Use um ou dois cubos de couve congelada por dia para preparar seu suco. Bata ou deixe dissolver no suco de sua preferência e acrescente limão ou laranja.