Mais de 700 estudantes de 15 escolas municipais de bairros da Regional CIC começam nesta semana aulas de inglês e espanhol. Em algumas escolas as aulas do programa de Línguas Estrangeiras da rede municipal de ensino começam nesta segunda-feira (12/8).

O novo programa da Prefeitura de Curitiba beneficia, nesta etapa, 114 escolas municipais da cidade, das dez regionais, levando a cinco mil estudantes do ensino fundamental o aprendizado de idiomas.

Na Regional CIC são 32 turmas de estudantes do 4º ano do ensino fundamental. As aulas têm 50 minutos de duração, duas vezes por semana, após o horário regular.

“Até sexta-feira, todas as 15 escolas que aderiram ao programa terão iniciado as aulas de idiomas”, conta Maristela Teodoro, chefe do Núcleo Regional de Educação da CIC.

A Secretaria Municipal da Educação colocou à disposição 140 profissionais qualificados, além de materiais didáticos e acompanhamento pedagógico para dar suporte ao trabalho em sala de aula.

Escolas municipais da CIC com aulas de idiomas

EM Vila São José – inglês

EM São Miguel (integral) – inglês e espanhol

EM CEI Monteiro Lobato (integral) – inglês

EM Otto Bracarense Costa (integral)- inglês

EM Sidonio Muralha (integral) – espanhol

EM CEI Heitor De Alencar Furtado (integral) – inglês

EM Dario Vellozo (integral) – inglês e espanhol

EM Joaquim Távora – inglês

EM Presidente Tancredo de Almeida Neves (integral) – inglês

EM Anita Merhy Gaertner (integral) – inglês

EM Álvaro Borges – inglês

EM Nossa Senhora Da Luz Dos Pinhais (integral) – inglês e espanhol

EM Maria Do Carmo Martins – inglês

EM Pró Morar – inglês

EM Colônia Augusta- inglês