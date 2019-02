Recomenda-se danças de salão, treinamentos funcionais, musculação com foco em resistência e atividades na água, como natação e hidroginástica. Praticar atividades na terceira idade faz com que a pessoa mantenha sua mobilidade articular para a realização de tarefas do dia a dia, alivie dores e controle a coordenação motora.

Principais mudanças no organismo:

• Melhoria do humor (por liberar a serotonina, a molécula da felicidade)

• Diminuição do estresse mental;

• Prevenção e alívio da depressão;

• Redução da ansiedade;

• Aumento da autoestima;

• Redução de hábitos não saudáveis;

• Melhoria da qualidade do sono;

• Prevenção do ganho de peso;

• Manutenção do peso perdido.

Consequências da Inatividade Física

A inatividade física (falta de atividade física) foi identificada como o fator de risco para a quarta maior mortalidade global (6% das mortes em todo o mundo). Além disso, inatividade física é estimada como sendo a causa principal de aproximadamente 21-25% dos cancros do cólon e da mama, 27% de diabetes e aproximadamente 30% da carga isquêmica cardíaca.A atividade física é um fator determinante do gasto de energia e, portanto, fundamental para o equilíbrio de energia e controle de peso. Dessa forma, além de você poder desfrutar de suas atividades físicas favoritas, você melhora sua Saúde.

https://www.dicasdetreino.com.br