Obras de pavimentação na Rua Rodolfo Senff Jr, no Bairro Capão Raso.

Começaram nesta semana as obras de pavimentação de mais duas vias no bairro Capão Raso: as ruas Professora Helena Dionizyo e Rodolpho Senff. As duas se somam a outras 17 ruas que já receberam asfalto novo no Capão Raso.

A Rua Professora Helena Dionizyo está sendo revitalizada no trecho de 175 metros entre as ruas Osório dos Santos Pacheco e Bôrtolo Gusso.

Conforme explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, no serviço em andamento na Rua Professora Helena Dionizyo está sendo empregado o processo de reciclagem a frio. Esse trabalho revitaliza a camada asfáltica danificada e reforça a estrutura do pavimento.

“O que fazemos é retirar e triturar o antigo pavimento. Depois, incorporamos ao material água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Em seguida, são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico”, apontou Rodrigues, ao lembrar que a Regional Pinheirinho, que engloba os bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho, já recebeu obra de pavimentação em 64 ruas e seus 38.716 metros.

Segundo o aposentado Antônio Arlindo Batista, que mora na rua há 40 anos, esse asfalto vai por fim aos buracos que sempre existiram na rua. “Há muito tempo que nós pedíamos o asfalto e agora ele chegou, está ficando muito bom. Vai melhorar muito a nossa região”, disse Antônio.

Outra rua que também está tendo o asfalto reciclado é a Rodolpho Senff Júnior, no trecho compreendido entre as ruas Doutor Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas. Já em execução, a obra vai recuperar 210 metros da via.

“Essa rua estava precisando de asfalto novo. O antipó que existia aqui estava muito deteriorado, com muitos buracos, mas agora vai ficar uma maravilha”, disse o aposentado Dirceu Vieira de Lima, que vive na região há mais de 50 anos.

Em toda a cidade

A obras fazem parte do programa de recuperação da malha viária de Curitiba, iniciado em 2017 pela gestão Rafael Greca e que alcançou até hoje a marca de 749 ações de pavimentação em 657 ruas, sendo que algumas vias receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos.

A extensão total de novo asfalto dentro da cidade já atingiu 403.852 metros, o equivalente à distância entre Curitiba e São Paulo. São 729 serviços entregues (381.962 metros) e mais 20 em andamento (21.890 metros).