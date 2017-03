Basta um pouco mais de atenção ou carinho com a natureza para ver que nossas ruas, com uma boa quantidade de árvores, ganharam um colorido especial nestes últimos dias. O tempo mais quente favorece a floração das quaresmeiras, extremosas e cássias, típicas de verão.

Espalhadas por todas as regiões da cidade, tendo sua origem em sua maioria da produção da própria prefeitura. Segundo o engenheiro florestal Jaime Luiz Cobalchini, que trabalha há mais de 20 anos no Horto da Barreirinha, “Em alguns pontos é possível vê-las agrupadas, como é o caso das quaresmeiras que ficam ao lado do Palácio 29 de Março, o prédio da Prefeitura de Curitiba”. Esta floração acontece também no fim do verão e o bairro de maior destaque é o Portão, nas avenidas Kennedy e Iguaçu.

As extremosas, com coloração variando do branco ao rosa escuro, são as árvores que predominam na arborização da cidade. “Isso acontece por causa do seu porte e adaptação, sem contar a beleza da floração”, justifica. Outras variedades se espalham pelos demais bairros da cidade.