Nosso mundo sempre gira em torno da inovação, inspiração e transformação.

E na Festa Junina não é diferente!!

Uma escola de primeiro mundo é aquela que respeita as tradições, mas enxerga o mundo com um olhar mais amplo, de quem vê mais longe e permite que nossos alunos e famílias, enxerguem além!

Nosso Arraiá do Mundão foi um sucesso!

Saímos do quadrado e giramos o mundo, conhecendo a origem das festividades juninas mundo afora. Foi um delicioso momento de viajar na diversidade cultural e agregar conhecimento à nossa já consagrada diversão.

Agradecimento especial aos cumpádi e as cumádi das famílias, que se envolveram e nos ajudaram a fazer uma verdadeira festa de primeiro mundo!!!