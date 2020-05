A manicure curitibana Samya Camilo dona do seu próprio negócio há anos, diante da realidade atual desistiu da empresa (alto custo do ponto fixo e da queda no fluxo de clientes). Samya decidiu apostar no atendimento domiciliar e se surpreendeu com a rentabilidade do trabalho. Hoje ela atende apenas na casa dos clientes, com hora marcada e tem renda superior à época em que era dona de salão.

“Eu estava sem perspectiva, mas encontrei uma forma de me reinventar. Ter horários flexíveis e preço justo significa, para mim, ter renda e qualidade de vida ao mesmo tempo. Isso é muito valioso”, conta ela. “Além disso, com a Covid-19, também consigo oferecer todas as medidas de segurança sanitária ao meu cliente, que não precisa sequer sair de casa”, conta Samya.

Caminho similar foi trilhado pela enfermeira e massoterapeuta Ana Carolina Gaiga, que há alguns meses também decidiu dar uma guinada na vida profissional. “Trabalhei por anos como enfermeira e enfrentava muitas dificuldades, principalmente financeiras. Em 2019 resolvi me dedicar exclusivamente à massoterapia, mas foi um início complicado. Tentei atuar em clínicas, mas a maioria retém muito dos ganhos das profissionais. O atendimento domiciliar se revelou o melhor caminho”, explica.

O que a manicure e a enfermeira têm em comum em suas decisões é o apoio da tecnologia. Para viabilizar essa mudança de vida, Samya e Ana Carolina se cadastraram no BNYOU, um app de serviços de beleza focado no atendimento domiciliar que, além de unir profissionais e clientes, oferece aos autônomos soluções de agendamento online, apresentação de portfólio, marketing e sistema de pagamento.