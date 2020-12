Primeiramente, agradeço a Deus por ter permitido minha participação nas eleições municipais de 2020, a minha família e a todos os eleitores que depositaram a confiança em meu nome, contemplando a minha candidatura com votos, permitindo a condição de Suplente de Vereador.

Sinto-me vitorioso, ao lado daqueles que votaram em mim, pois foi minha primeira campanha eleitoral, também muito feliz com todo aprendizado adquirido nesse período, pois conheci muitas pessoas, conquistei novos amigos e não apenas eleitores.

Nas reuniões com a comunidade, dizia que a campanha era desigual, pois, na maioria das vezes, imperava o potencial econômico dos candidatos sobre a população mais carente, que neste caso, acontece mais com a eleição para vereador. Na minha concepção, o que deve diferenciar um candidato de outro são as propostas, os argumentos, e não volume de propaganda eleitoral através do poderio econômico.

Falei muito sobre o papel do vereador, da importância de termos nossa representatividade no poder legislativo e também sobre trabalhar e ter vontade para melhorar a vida das pessoas.

Parabenizo os eleitos, desejando boa sorte a todos(as) e que Deus os ilumine na busca pela melhoria da vida das pessoas.

Como Suplente de Vereador, continuo o meu trabalho por uma vida melhor para nossa população, em especial ao nosso querido Bairro Pinheirinho.

Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, repleto de realizações.

Abraços do Seu Amigo Sargento Pereira