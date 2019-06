O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas (PR) recebeu o Certificado Operacional de Aeroporto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento, publicado nesta segunda-feira (3/6), no Diário Oficial da União, atesta a capacidade operacional do terminal paranaense e seu funcionamento de acordo com os pareceres de segurança e excelência estabelecidos pelos órgãos da aviação civil nacional e internacional.

O superintendente do aeroporto, Joacir Araújo dos Santos, explica que a certificação também revoga a Portaria 3.720/SIA, de 15 de dezembro de 2016, que restringia a quantidade de pousos e decolagens por semana no terminal fronteiriço. “Com isso, a expectativa é que o aeroporto de Foz receba cada vez mais passageiros e novas rotas”, disse.

O Certificado Operacional de Aeroporto é uma exigência do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) 139 da Anac. As avaliações são orientadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), que determina os critérios operacionais a serem atendidos por terminais no mundo inteiro.