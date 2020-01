Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar furtar fios de cobre de um equipamento semafórico, na madrugada desta quarta-feira (22/1). A ocorrência foi atendida por uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOE), no cruzamento das ruas Chile e Lamenha Lins.

Com o menino estavam 14 metros de fios já retirados do semáforo. Ele utilizava uma pedra para conseguir retirar o material, segundo informações da equipe que atendeu o caso.

“O resultado foi possível a partir de um trabalho desenvolvido pelo setor de inteligência da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, que vinha monitorando esse tipo de crime”, pontua o superintendente da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Junior.

De acordo com o setor de inteligência da secretaria, o adolescente apreendido seria o responsável por pelo menos oito outros furtos similares que ocorreram na região do Parolin e do Rebouças, desde o início do ano. Ele foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente, onde foi autuado por dano ao patrimônio público.

Prejuízo aos cofres públicos

Em 2019 a Superintendência de Trânsito (Setran) registrou 223 ocorrências de furto e vandalismo em equipamentos semafóricos. Esses delitos provocaram R$ 587.582,17 de prejuízo aos cofres públicos.

As regiões mais afetadas foram dos bairros Rebouças, Parolin, Prado Velho, Água Verde e Jardim Botânico. O principal cruzamento prejudicado foi entre as ruas Conselheiro Dantas e Brigadeiro Franco. Nesse ponto, foram 11 ocorrências nos últimos 12 meses.

Seis ocorrências de falha em equipamento, decorrente de furto ou vandalismo, foram registradas no cruzamento da BR-476 com a Rua Mario Gomes Cezar, no ano passado. No cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Brigadeiro Franco, foram outras quatro ocorrências.

Informações

O cidadão que ver o momento em que houver tentativa de furto ou atividade suspeita próximo a escolas, creches, luminárias, semáforos ou outros, pode informar a Guarda Municipal pelo telefone de emergência 153, que funciona 24 horas por dia.

A equipe de guardas mais próxima do local será deslocada para averiguação e possíveis abordagens. “Essa colaboração é muito importante para que a gente cesse o delito no momento em que ele acontece”, ressalta o superintendente da GM.