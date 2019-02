No final do ano após a confraternização com café da manhã, saiu a carreata e motociata em direção ao Bairro Caximba. No caminho passando por várias comunidades do CIC e Tatuquara chegaram no final na Escola Joana Raksa.

Ali foi preparada uma linda festa para milhares de crianças. Foi um dia muito especial, cheio de amor e muita diversão. Um dia inesquecível, que ficou registrado na vida de todos que vivenciaram e sentiram na pele o que é ser solidário. Marcando também a vida de cada criança que estava dentro da Escola.

O projeto Magia SOLIDÁRIA idealizado e coordenado pelo incansável professor Adelson Marcelino Pereira, ao redor do qual se juntam pessoas do bem que trabalharam o ano todo com muita determinação para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Nada foi fácil, foi preciso muita persistência, insistência para conseguir montar mais de três mil kits de Brinquedos. Tudo fruto de doação. Foram vendidas rifas, camisetas, rodízio de pizzas, shows de rock, pasteladas, doações em espécie e bingos. Assim levantaram fundos, para contratar e montar toda estrutura da grande festa.

Na festa foram utilizadas 13 camas elásticas, 4 piscinas de bolinhas, 8 infláveis, touro mecânico, máquinas de pipocas, algodão Doce, 4 mil pães para cachorro quente, 4 mil picolés, suco, banheiros químicos e tudo o que foi preciso para o sucesso da festa. Foi emocionante viver e fazer parte desse momento único. Nosso muito obrigado a todos que participaram, doaram e contribuíram para que tudo acontecesse. Muito obrigado a todos os voluntários e amigos que tornaram realidade esse Projeto. Vocês são anjos. Que Deus abençoe a todos e até o ano que vem.

Durante o percurso da carreata muitas coisas aconteceram que marcaram a todos, como uma mãe carregando nos braços seu filho especial para saudar a carreata… Tudo registrado pelas lentes de nossa fotografa Jo Vidolin, a mãe agradecendo por ver seu filho um pouco mais feliz se pudesse ganhar “um violão”. Foi conseguido o violão, entregue no dia 13 de dezembro pelo Papai Noel e sua comitiva que foi entregar ao garoto o sonhado “violão” e um pouco de pão, alimentos, fraldas descartáveis, lenços higiênicos que são as necessidades do dia a dia dessa família.