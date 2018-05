Resultado da iniciativa de lideranças da região com apoio da Acepp- ong assistencial a crianças carentes com câncer, leucemia e paralisia cerebral e Instituto Berbigier foi organizada uma celebração muito especial para o dia das Mães no Pinheirinho nas imediações da Vila São Carlos.

Voluntários das mais diversas áreas como Manicure, Pedicure, Massagista, Maquiadora, Fotógrafa, Psicóloga, Professora de Dança, e outros profissionais que se dispuseram a ajudar na missão de “fazer uma mãe muito feliz neste dia tão especial” como afirma a responsável pelo evento Vanessa Oliveira Pierossi.

Entre as diversas atividades também foram sorteados para as mães presentes diversos brindes e mimos doados por colaboradores e parceiros da ACEPP e Linda Franco do instituto Berbigier.

A festa animada foi realizada no dia 12 de maio na Rua Jacobe Andreatta, 218 – Pinheirinho (antigo CRAS Vila São Carlos).

Vale registrar o recado da presidente Vanessa: “Ser mãe é ser guerreira, é saber voar e rastejar se necessário. Ser mãe é conquistar mundos novos todos os dias para seus filhos. E é abrir janelas a cada porta que se fecha. Ser mãe é enriquecer a vida através da luz que lhe é inerente, é ser sangue, é ser pólvora. É fazer do amor o país de seus rebentos. Ser mãe é alimentar as bocas da esperança. Ser mãe é ser paixão… Amo desesperadamente meus filhos Felipe Pieroso, Pablo Aguiar, Sophia Eloa meus# eternos# amores”.