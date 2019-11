O Natal Condor no Passeio abre neste domingo, dia 24 de novembro, às 19h00, no Passeio Público, com o espetáculo Natal na Ilha da Ilusão, organizado pela Fundação Cultural de Curitiba. Além da apresentação, os visitantes podem conhecer a Casa do Papai Noel, se encantar com uma luminosa árvore de Natal, se divertir no carrossel e no trenzinho, bem como aproveitar a feira gastronômica. Todas as ações são gratuitas e abertas ao público.

Com o patrocínio do Condor, o Passeio Público será enfeitado desde os portões, com iluminação e decoração especial. Dentro do parque, foi montada uma Árvore de Natal com 11 metros de altura e um Carrossel no estilo veneziano, que vai contar com 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas. Já o trenzinho tem capacidade para 18 crianças e quatro adultos.

O espetáculo será realizado na ilha que, em 1911, foi o local escolhido para a coroação do poeta simbolista Emiliano Perneta como o Príncipe dos Poetas Paranaenses. Com uma duração de aproximadamente 17 minutos, a apresentação vai contar a história do primeiro Natal, em que São Nicolau se tornava uma referência para a criação do Papai Noel. Além disso, os 23 atores vão narrar de maneira lúdica o nascimento de Jesus.

“Após ser revitalizado, o Passeio Público voltou a ser um local de lazer para as famílias e decidimos patrocinar o Natal neste lugar por acreditarmos que ele representa a história de Curitiba e que merece um evento que traga movimento, beleza e magia para o local”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Programação do Natal Condor no Passeio

Carrossel

Data: 24/11 a 06/01

Horário: 12h às 20h

Trenzinho

Data: 24/11 a 23/12

Horário: 12h às 20h

Auto de Natal

Data: 24, 29 e 30/11, 06, 07, 13 e 14/12

Horário: 19h30

Casa do Papai Noel

24/11 – 28/11 – 29/11 – 30/11 – 01/12 – 05/12 – 06/12 – 07/12 – 08/12 – 12/12 – 13/12 – 14/12 – 15/12 – 19/12 – 20/12 – 21/12 – 22/12 – 23/12

Horários:

quintas e sextas: das 16h às 20h

sábados e domingos: 14h às 18h