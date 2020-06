Graças a evolução da Inteligência Artificial, atualmente você pode usar estratégias inteligentes para criar qualquer campanha. Utilizando machine learning, é possível selecionar uma estratégia com base em suas metas e permitir que o algoritmo exiba seus anúncios, os otimizando a cada leilão e em tempo real. Embora você não possa controlar exatamente como o algoritmo gerenciará seu lance, você pode direcionar a meta final, como pagar um determinado valor por cada conversão ou obter o máximo de conversões possível – dentro do seu orçamento.

Impacte usuários dentro do melhor contexto para a compra

Imagine uma compradora pesquisando no Google por sapatos novos. Vamos listar abaixo algumas variáveis que afetam a finalização da compra:

1.1 – Ela está procurando sapatos em um computador desktop em casa ou em um smartphone em movimento?

1.2 – Onde ela está realizando esta busca? Em Curitiba? Qual bairro?

1.3 – Que horas são?

1.4 – Ela está pesquisando em um dia de trabalho ou no fim de semana? Manhã ou noite?

1.5 – Ela já pesquisou algum sapato específico no site da sua loja antes?

1.6 – Ela está procurando sapatos de couro ou sapatos de festa?

1.7 – Qual idioma está definido nas configurações da conta do Google dela?

1.8 – Ela usa Safari, Firefox ou Chrome?

1.9 – Qual site ela estava visitando antes? Um site de notícias? Outro e-commerce?

Se você souber todas essas coisas sobre ela, terá uma chance melhor de capturar sua atenção.

Agora, se você definir apenas alguns sinais para o lance e não usar a AI para analisar todos os fatores a cada busca feita, estará perdendo dinheiro. A maioria das impressões não será convertida em cliques e a maioria dos cliques não virará conversão.

Conheço gestores bastante confiantes, que acreditam que com sua estratégia de segmentação conseguem bater a inteligência artificial mas é uma batalha que já começa perdida. A AI analisa milhares de variáveis a cada busca feita por um usuário, é o máximo da personalização, tão almejada pelos profissionais da comunicação.

