Voluntários que dão frutos – Bairro Novo

Dizem que solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Assim é o Senhor Antônio Zacarias e a Senhora Ivana Letícia F. Bittencourt, os quais fazem parte da Associação de Moradores Cultura Lazer e Turismo do Bairro Novo A, que têm como parceria a FAS e SMEL. Secretarias do Governo Municipal. A associação têm por objetivo intermediar as necessidades das famílias e crianças carentes da região, junto às Secretarias supracitadas, bem como: encaminhar adolescentes e jovens ao esporte, tirando os das ruas e da ociosidade e também socializando os em grupos. Senhor Antônio Zacarias, já está neste belo trabalho de voluntariado a mais de 20 anos, o que faz com muito prazer. Afirmou…

Neste sábado 24/09/2022, houve um grande Torneio Amistoso entre a Gurizada de 09 a 15 anos na Praça João Cândido (Bairro Novo), onde todas as associações do extenso bairro, enviaram seus melhores atletinhas para a competição rendendo um total de mais de 80 garotos(as). Com a presença também da Senhora Veridiana Maranho da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Do Núcleo Bairro Novo. Senhor Antônio Zacarias disse: que os melhores atletas são avaliados e alguns deles são enviados para a base do Coritiba Futebol Clube. Como é o caso da Atleta Mariana Barbieri de17 anos, formada na base do internacional e hoje é contratada do Cruzeiro MG. A abnegação e a dedicação desmedida destes voluntários vai além dos treinamentos para formar e disciplinar seus atletinhas, muitas vezes estes voluntários vendem recicláveis para comprar lanches e até pagar a passagem de ônibus para muitas destas crianças que não tem condições para se locomoverem de um bairro a outro. São acolhidas também crianças com síndromes de Down e Altismo, com um trabalho especial. Quem quiser contribuir com este valoroso projeto de voluntariados. Ligue para estes números: 41 995488745 ou 41 98789-1206.

“A melhor maneira de animar-se, é animar todo o mundo ao seu redor”.

Mark Twain

Por Otávio Mariano