Volkswagen aumenta áreas de preservação ambiental em suas fábricas

No Dia da Árvore, comemorado no Brasil em 21 de setembro, a Volkswagen aumenta em aproximadamente 25% as áreas de preservação ambiental de suas fábricas, totalizando entre as reservas legais e as novas áreas, cerca de 1,3 milhão de metros quadrados de áreas verdes

São Bernardo do Campo | 21 de setembro de 2022 – A Volkswagen do Brasil lança no Dia da Árvore, data que celebra a conscientização a respeito da preservação deste bem tão valioso, o projeto Reservas Verdes, que prevê o aumento de aproximadamente 25% de suas áreas de preservação ambiental com a criação de novas reservas.

A ação, que está alinhada à estratégia global Way To Zero e ao programa Zero Impact Factory para as metas de biodiversidade da marca na região, totalizará – considerando as reservas legais e as novas áreas do projeto – cerca de 1,3 milhão de metros quadrados, o que equivale a aproximadamente 120 campos de futebol ou ao tamanho aproximado do Parque do Ibirapuera, localizado em São Paulo/SP.

A relevância das árvores é inquestionável, uma vez que contribuem para a biodiversidade, reduzem a poluição do ar e a temperatura, entre outras funções. Como boa prática, a empresa aumenta consideravelmente o tamanho das áreas verdes em todas as nossas unidades localizadas no Brasil, em São Bernardo do Campo/SP, Taubaté/SP, São Carlos/SP e São José dos Pinhais/PR.

A VW e a Biodiversidade

O Grupo VW possui um comitê de Biodiversidade em que apresenta suas responsabilidades e comprometimentos com o tema e uma meta de neutralização de carbono até 2050, que foi assinado por seus responsáveis e este documento pode ser lido na íntegra aqui.