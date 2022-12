Verão saudável

O verão chegou! Férias de fim de ano e da escola, tudo de bom né! E nessa época ninguém escapa de se deparar com as guloseimas maravilhosas que vem junto com as festas, viagens e passeios no shopping. Sorvetes, lanches completos com batatinhas fritas, refrigerantes, sobremesas, beliscos o dia todo, hummm!

Quer curtir o verão com tudo em cima e voltar das férias sem arrependimento? É só seguir algumas dicas para aproveitar o verão de forma mais saudável e sem prejuízos para a boa forma.

1 Mantenha a sua rotina alimentar e sua dieta como antes: o mundo não parou apenas sua rotina que mudou.

2 Quer aproveitar as férias e dormir um pouquinho mais, isso pode! Porém o teu organismo está acostumado com a rotina do dia-a-dia e o corpo precisa de movimentação para gastar energia, então não abuse da sonequinha, principalmente após o almoço.

3 Aproveite o calor e o sol para caminhar: vá à casa de seus amigos a pé (se for perto), utilize mais a escada do que o elevador, leve seu bichinho de estimação para passear ele vai gostar e ficar mais ligado em você.

4 Nas refeições principais prefira alimentos mais leves e frescos: frutas, legumes e verduras, arroz e carne, cuidado com as comidas muito pesadas, como massas e comidas gordurosas.

5 Evite frituras, alimentos assados ou cozidos são mais saudáveis.

6 No jantar evite alimentos pesados à base de carboidratos, pão, macarrão, bolo, arroz, invista em uma dupla que é tudo de bom: salada e carne magra.

7 Procure comer mais frutas durante o dia: nos intervalos das refeições principais, quando estiver com vontade de comer alguma coisa, a fruta é uma boa opção é doce e saudável. Só lembre que fruta também tem caloria não troque a refeição principal por uma penca de bananas ou uma melancia enorme pensando que não vai engordar.

8 Não passe vontade: não é porque não quer engordar que não pode comer um sanduíche, só prefira as versões mais simples e cuidado com os acompanhamentos, lanches completos contem muito mais calorias do que um prato de comida.

9 Prefira os sucos de frutas aos refrigerantes e não esqueça de beber bastante água com o calor o corpo tende a perder muito líquido e pode se desidratar.

10 Vai um sorvetinho aí? É muito bom para refrescar o calor, mas prefira as versões de frutas que tem em média 60 calorias enquanto os de chocolate têm cerca de 300 calorias pra mais.

Não precisa fechar os olhos e passar vontade das guloseimas, não significa porque saiu da rotina em uma refeição comeu que perdeu a semana inteira de dieta, e só vai pensar em recomeçar na próxima segunda – feira, só evite abusar todos os dias e continue mantendo a rotina alimentar.

Na próxima edição mais dicas, fique ligado!