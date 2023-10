“Vacinação da BCG no Distrito Sanitário do Pinheirinho: Não perca a oportunidade de proteger seu filho!”

Vacinação da BCG em 17/10 no Distrito Sanitário do Pinheirinho

O Distrito Sanitário do Pinheirinho, localizado em Curitiba, realizará a vacinação da BCG no dia 17/10. Essa vacina é essencial para a prevenção da tuberculose, uma doença grave que afeta principalmente os pulmões.

Local da vacinação

A vacinação da BCG será realizada na Unidade de Saúde Ipiranga, localizada na Rua Santa Regina, 667 – Capão Raso. É importante comparecer ao local no dia agendado para garantir a imunização.

Importância da vacinação

A vacina BCG é fundamental para proteger as crianças contra a tuberculose, uma doença infecciosa que pode ser transmitida pelo ar. A imunização precoce é essencial para prevenir complicações e garantir a saúde das crianças.

Agendamento da vacinação

Para garantir a sua dose da vacina BCG, é necessário realizar o agendamento prévio. Entre em contato com a Unidade de Saúde Ipiranga pelo telefone XXXX-XXXX e agende o horário para a vacinação.

Medidas de segurança

Devido à pandemia de COVID-19, é importante seguir todas as medidas de segurança durante a vacinação. Use máscara, mantenha o distanciamento social e higienize as mãos com frequência.

Fonte: www.diarioinduscom.com.br