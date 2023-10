“Tragédia na BR-116: Acidente fatal deixa quatro mortos, incluindo duas crianças”

Acidente na BR-116 deixa quatro pessoas mortas em Curitiba

No último sábado (21), um trágico acidente ocorreu na BR-116, resultando na morte de quatro pessoas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro e duas carretas se envolveram em uma colisão frontal no Contorno Leste, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Após o impacto, uma das carretas tombou.

Entre as vítimas fatais, estão duas meninas com idades entre 8 e 12 anos, além da tia e avó das crianças. A mãe foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital do Trabalhador. O motorista de uma das carretas também ficou ferido, porém, não corre risco de morte.

Esse triste acontecimento chocou a comunidade local e serve como um alerta para a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade.

Fonte: dpontanews.com.br