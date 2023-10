“Tragédia na BR-116: Acidente fatal deixa quatro mortos e dois feridos no bairro Sítio Cercado”

Acidente na BR-116 deixa quatro mortos e dois feridos em Curitiba

No último sábado (21), um grave acidente ocorreu no km 11-0 da BR-116, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O incidente resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras duas feridas.

O acidente, que ainda está sendo investigado, causou comoção na região. As vítimas foram prontamente atendidas pelas equipes de resgate e encaminhadas aos hospitais mais próximos.

A ocorrência gerou congestionamento na rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente para controlar o trânsito e realizar os procedimentos necessários.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre as causas do acidente. No entanto, é importante ressaltar a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade para evitar tragédias como essa.

Fonte: www.bemparana.com.br