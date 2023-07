Reservão do Athletico não conseguiu segurar o empate em Fortaleza

Reportagem: Rodrigo Monteiro

O Athletico foi até o Nordeste enfrentar o Fortaleza na 14° rodada do campeonato brasileiro e deixou o time da casa marcar o gol da vitória quase no final do jogo, aos 38 minutos do segundo tempo Yago Pikachu fez o gol da vitória do time da casa em uma jogada de ataque pela direita onde recebeu em profundidade, entrou na área e bateu forte na saída do goleiro Bento.

Com este resultado o Athletico fica na 11° colocação com 20 pontos enquanto o Fortaleza sobe para 7° posição com 23 pontos.



A equipe do Fortaleza teve estreia da sua maior contratação até o presente momento o meia atacante Marinho (ex-Flamengo) que teve uma boa atuação no jogo.

Agora a atenção da equipe rubro negra volta toda para o jogo de quarta feira dia 12 as 21h30m na Ligga Arena pelo jogo da volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, uma vitória simples do Furacão leva para os pênaltis, vitória acima de 2 gols de diferença o Furacão se classifica para próxima fase da competição, empate ou vitória do Flamengo classificam a equipe carioca.

Ficha Técnica



Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data: 09/07/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE



Árbitro: André Luiz Policarpo Bento

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Felipe Alan Costa de Oliveira

Gols: Yago Pikachu (FOR), aos 38′ do 2T.

Amarelos: Brítez (FOR); Vinicius Kauê (CAP)



Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules (José Welison), Marinho, Thiago Galhardo, Pochettino e Lucero (Yago Pikachu). Técnico: Juan Vojvoda.

Athletico-PR: Bento, Matheus Felipe, Kaíque Rocha, Zé Ivaldo (Pedro Henrique), Khellven (Christian), Hugo Moura, Alex Santana, Cuello, Léo Cittadini, Vinicius (Esquivel) e Arriagada (Willian). Técnico: Wesley Carvalho