Regional Bairro Novo tem sete clínicas odontológicas reformadas

Usuários do SUS que residem na Regional Bairro Novo e recebem atendimento nas clínicas odontológicas das unidades de saúde que atendem a região, já sentiram a melhoria nas instalações.

Nos últimos meses, sete clínicas odontológicas que servem a comunidade dos bairros Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará, formada por 170.655 habitantes (estimativa IBGE/IPPUC 2020), foram totalmente reformadas.

“Além de trazer mais conforto e melhorar a qualidade do atendimento, a readequação das clínicas odontológicas traz mais segurança para os profissionais e pacientes contra o risco de contágio por vírus respiratórios”, explicou Beatriz Battistella.

O processo de renovação ocorreu nas clínicas odontológicas das unidades de saúde Bairro Novo, Coqueiros, Nossa Senhora Aparecida, Osternack, Sambaqui, Umbará I e Xapinhal.

As clínicas das unidades de saúde Parigot de Souza e Salvador Allende já estão passando por serviços de reforma, enquanto as clínicas das unidades São João Del Rey e João Cândido já estão com obras contratadas.

Equipamentos novos e mudança no fluxo

“Nós temos um espaço grande para a clínica e a reforma melhorou as condições atendimento tanto para os pacientes como para os profissionais”, disse Rodrigo Nahhas Schmitz, gerente da US Coqueiros.

Outra melhoria importante foi a adoção de um novo método de trabalho que melhorou o fluxo de atendimento. “Hoje o paciente não precisa esperar para ser atendido. Basta que ele faça o agendamento direto na recepção da unidade. Casos de emergência, como dores de dente, são atendidos na hora após passar por avaliação”, explicou Rodrigo.

800 atendimentos/mês

Inaugurada em 2015, a US coqueiros realiza cerca de 400 atendimentos por dia. “Na clínica odontológica são feitos em torno de 800 atendimentos por mês”, explicou a Gisele Valério, apoio odontológico do Distrito Sanitário do Bairro Novo.

Trabalho aprovado

O trabalho dos dentistas e auxiliares recebeu aprovação dos usuários. “Venho aqui sempre e mantenho a saúde bucal em dia”, disse Jocelito Stocco, morador do Sítio Cercado, que visitou a clínica nesta quarta-feira (12/4).

Quem também passou por ali foi Naziozênio José Ferreira, 78 anos.

“Estive aqui três vezes para resolver um problema de dor em um dente e fui muito bem atendido, o meu problema foi resolvido. O pessoal aqui é muito bom”, elogiou.

A dona de casa Franciele Ferreira Sezilio, 32 anos, moradora no Sítio Cercado, também trouxe os filhos Kellymi, 4 anos, e Kauê, 10, para cuidar da dentição.

“Comecei a vir não faz muito tempo e vou continuar trazendo eles aqui. É muito bom, a dentição das crianças está começando a ficar em ordem, sem cáries. Estou pegando no pé em casa para que eles façam a escovação”, garantiu a mãe.

Sorrisos em toda a cidade

A melhoria que está sendo realizada nas clínicas odontológicas da Regional Bairro Novo é parte de um processo que está acontecendo em toda a cidade.

A Prefeitura já reformou 69 clínicas odontológicas. O objetivo é estender a melhoria para todas as 107 clínicas odontológicas, com um investimento global de R$ 8,7 milhões, considerando infraestrutura, mobiliários e equipamentos. Os valores são provenientes de recursos municipais (majoritariamente), recursos estaduais e de emendas de vereadores. É o maior investimento global em saúde bucal na história do município.

A readequação das clínicas odontológicas atende as exigências de segurança biológica para o atendimento de saúde bucal, que se modificaram com a pandemia da covid-19.