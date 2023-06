Paraná Clube vence o Araucária na Vila Capanema e segue vivo na competição

Reportagem: Admilson Leme – Direto Vila Capanema

O Paraná Clube venceu o Araucária por 3×0, na noite desta sexta feira (16), na Vila Capanema, pela oitava rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2023.

O Paraná precisava da vitória a qualquer custo, e começou o jogo buscando o gol, o nervosismo e a falta de pontaria foram o grande adversário na primeira etapa atrapalhando em muito a qualidade do espetáculo. Onde a finalização não era perfeita e os erros na troca de passes ficou em evidência.

Mesmo assim o Paraná Clube teve grandes chances no primeiro tempo, com Anderson Tanque, Rafael Furlan e Lucas Gadelha. Esse último perdeu três chances claras e simples de gol, desperdiçando incrivelmente.

O técnico Fahel Júnior mudou o esquema tático da equipe ainda no primeiro tempo, colocando Gui Marques e tirando o zagueiro Júlio Vaz.

O Paraná chegou a balançar as redes do Araucária nos acréscimos do primeiro tempo, mas a arbitragem sinalizou impedimento do ataque paranista.

No segundo tempo o Paraná voltou com tudo, era a hora da verdade. O Tricolor da Vila continuou a criar boas oportunidades, mas sem aquele toque decisivo para matar a jogada.

E foi aos 15 minutos da segunda etapa que João Gabriel recebeu de Diogo Carlos e fez um cruzamento, onde o zagueiro Danilo marcou contra o seu patrimônio em um lance de dividida com o jogador Lucas Gadelha.

A equipe do Araucária se desestabilizou e o Paraná aproveitou falhas do sistema defensivo e aumentou a vantagem com Diogo Carlos em uma bola mal afastada pelo Araucária e João Gabriel que marcou o terceiro gol de pênalti após o zagueiro Daniel meter a mão na bola dentro da grande área.

Com 3×0 no placar o Tricolor administrou a partida e saiu com a vitória. O resultado manteve o Paraná ainda vivo na disputa por uma vaga nas semifinais da competição.

O Paraná volta a campo no dia 25, Domingo, pela nona e última rodada da primeira fase. Na Vila Capanema, contra a equipe do Patriotas, que e a líder da Competição, e já classificada para as semifinais.

Já o Araucária, já rebaixada para terceira divisão em 2024, encerra sua participação contra o Iguaçu, em Campo Largo.

Ficha técnica

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

1ª Fase – 8ª Rodada

PARANÁ CLUBE 3×0 ARAUCÁRIA

Paraná Clube

Felipe; Marcão, Júlio Vaz (Gui Marques) e Geovane (Luiz Eduardo); Anderson Tanque, Caio, Romário (Guilherme Pitbull), João Gabriel e Rafael Furlan (Adílio Gomes); Diogo Carlos e Lucas Gadelha (Guilherme Radeche).

Técnico: Fahel Júnior

Araucária

Eliomar Paredão; Matheus Lima, Vitor, Danilo e Alan; Jorge (João Pablo), Gustavo Fernandes, Adão (Marcos) e Nilsinho; Wellington e Juan Mosquera.

Técnico: Augusto Fortunato

Local: Vila Capanema

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Daniel Pereira Melere e Matheus de Andrade Pereira

Gols: Danilo (contra) 15, Diogo Carlos 28 e João Gabriel (pênalti) 31 do 2º

Cartões amarelos: Nilsinho, Adão (ARA)

Renda e público: portões fechados